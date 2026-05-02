В честь Года единства народов России в Карачаево-Черкесии провели скачки

Скачки проводились на семи дистанциях от 1 до 3,6 км. Фото: соцсети Рашида Темрезова

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии прошли конноспортивные соревнования, посвящённые Году единства народов России и Дню возрождения карачаевского народа. Как рассказал в своих соцсетях глава республики Рашид Темрезов, для Карачаево-Черкесии 3 мая – особенный день. В этом году это 69-я годовщина возвращения карачаевского народа на родную землю.

«Это день, когда мы вспоминаем возрождение карачаевского народа после тяжёлых лет депортации. Испытания, выпавшие на долю народа, лишь укрепили его дух, а радость возвращения к родным очагам остаётся с нами и сегодня. Это праздник для всех народов нашей многонациональной республики, богатой своим культурным многообразием», – написал Темрезов.

Скачки прошли на семи дистанциях от 1 до 3,6 км. Среди заездов были специальные: в честь Года единства народов России, защитников Отечества, памяти Героя России Канамата Боташева, жертв депортации карачаевского народа, а также призы за вклад в дружбу народов и реабилитацию карачаевцев. В соревнованиях приняли участие более ста лошадей из всех районов Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Наездники и их скакуны показали высокий уровень мастерства, а зрители насладились захватывающей борьбой за победу.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая – в этот день в 1957 году первый эшелон с карачаевцами вернулся на историческую родину после 14 лет депортации в Казахстан и Среднюю Азию.

