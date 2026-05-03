В Ставропольском крае пошла на спад смертность от инфарктов

На Ставрополье улучшились показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье улучшились показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Это результат работы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и его региональной составляющей - проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

По данным краевого минздрава, летальных исходов от инфаркта миокарда стало меньше. При этом число пациентов с болезнями системы кровообращения, которые после лечения обходятся без острых осложнений, выросло в пять раз.

Министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов отметил, что работа ведётся постоянно. В 2025 году на закупку профильных препаратов направили больше 296 млн рублей. Это позволило обеспечить лекарствами около 17 тысяч пациентов, перенесших инсульт или острый коронарный синдром.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru