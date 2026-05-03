Школьники из Невинномысска отправили подарки к 9 Мая бойцам СВО

К 9 Мая дети из Невинномысска отправили подарки бойцам СВО. Фото: канал МАХ Михаила Миненкова

Скоро вся наша страна будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии самого главного для россиян праздника, воспитанники детских садов, школьники, родители и учителя из Невинномысска собрали посылки для бойцов СВО.

Вместе с продуктами дети вкладывают в посылки письма-обращения к солдатам с пожеланиями победы.

«Собранные с любовью посылки для солдат - это забота и настоящее напоминание о доме, о том, что их ждут и ценят их подвиг», - написал глава Невинномысска Михаил Миненков в своем канале МАХ.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru