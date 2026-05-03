Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Ставрополе

ДТП произошло на ул. 45-я Параллель. Фото: Госавтоинспекция СК

Вечером 2 мая на улице 45 Параллель в Ставрополе произошло ДТП. 48-летний водитель «Нивы» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу, врезавшись в «Приору» под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате аварии пострадал 28-летний пассажир «Приоры». Его с травмами отправили в городскую больницу.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель «Нивы» был пьян. В отношении него составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. По закону ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

