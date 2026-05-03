Ставропольский режиссёр представил трейлер своего нового фильма

Режиссер из Ставрополя представил трейлер своего нового фильма.

Ставропольский режиссёр и сценарист Сергей Масальский показал трейлер своей новой картины - остросюжетной военно-исторической драмы «Донесение особой важности».

Фильм посвящён 80-летию Победы и основан на реальных событиях, которые происходили на Ставрополье в 1942–1943 годах. Снимали военную драму на хуторе Красная Балка в Изобильненском округе и его окрестностях.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя, в съёмках участвовала команда из более чем 100 человек. Главные и ведущие роли исполнили актёры со Ставропольского края. Женскую ведущую роль сыграла Екатерина Ерошенко из Новоалександровска. А главную мужскую - сам режиссёр Сергей Масальский.

У проекта интернациональная команda: автор сценария, режиссёр-постановщик, режиссёр монтажа и продюсер - ставрополец Сергей Масальский, оператор-постановщик - голландец Энтони Хаускамп, звукорежиссёр - белорус Константин Мельников.

