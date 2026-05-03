Студенты и старшеклассники Ставрополя могут заработать на летних каникулах

Задача вожатых - играть и организовывать досугдетей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Центр молодежных инициатив «Трамплин» объявил набор вожатых на городские детские площадки. Основная задача - проводить с детьми подвижные игры и организовывать досуг.

В планах - трудоустроить 43 человека. Это могут быть как студенты, так и старшеклассники. Как отметил глава города Иван Ульянченко, работа на площадках - хороший способ провести лето с пользой, получить первый опыт и заработок.

Всего будет организовано три смены: в июне, июле и августе. Рабочий день вожатых - с 16:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные. Зарплата составит 20 тысяч рублей после вычета налогов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru