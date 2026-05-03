В Дагестане не нашли сбросов канализации в Каспий в районе детского лагеря

Роспотребнадзор не нашел признаков слива канализации в Каспий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители дагестанского Избербаша забили тревогу: неподалеку от детского лагеря обнаружен слив в Каспий непонятной бурой жидкости. Люди предположили, что это канализационные стоки, а ведь скоро открытие купального сезона и открытие детского лагеря.

На место выехали специалисты республиканского управления Роспотребнадзора. Они выяснили, что в этом месте в акваторию впадает река Количи. Из-за недавних паводков её водность увеличилась, река стала полноводной и бурной, из-за чего изменился цвет воды.

«Признаков искусственных сбросов или несанкционированных источников сточных вод в акваторию не обнаружили», - сообщают специалисты республиканского Роспотребнадзора.

Также проверяющие выяснили, что канализационные системы на прилегающей территории соответствуют нормативам. Признаков попадания сточных вод в море не выявлено.

