Военнослужащему из Ингушетии присвоили звание Герой России

Подполковнику Хасану Тумгоеву посмертно присвоили звание Героя России. Фото: канал МАХ главы Ингушетии

Указом президента звание Героя России присвоено подполковнику Хасану Тумгоеву. К сожалению, посмертно. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

36-летний Хасан Тумгоев ценой жизни спас своих бойцов во время атаки БПЛА. Его подразделение прикрывало мирные города и важные объекты от ударов беспилотников. Когда по позиции нанесли удар, офицер среагировал мгновенно: приказал личному составу срочно эвакуироваться и сам координировал выход людей из зоны поражения. Хасан не покинул позицию, пока последний его боец не оказался в безопасности. Сразу после этого последовал второй удар. Уйти в укрытие он уже не успел.

Хасан родился и вырос в городе Сунже в Ингушетии. Там живёт его семья - жена и четверо детей. Старшей дочери 13 лет, младшему сыну - четыре года. Имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны. Он стал пятым военнослужащим из Ингушетии, удостоенным звания Героя России в ходе специальной военной операции.

