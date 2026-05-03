Бастрыкин поручил разобраться с жильем для матери с ребенком-инвалидом в Пятигорске

В Информационный центр Следственного комитета России обратились с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг многодетной семьи из Пятигорска. Женщина одна воспитывает четверых детей, среди которых 12-летняя девочка-инвалид.

Ещё в 2016 году, из-за тяжёлого хронического заболевания ребёнка, семью поставили на внеочередной учёт для получения жилья. Однако до сих пор квартиру им не предоставили. В итоге мать с детьми и другими родственниками вынуждена снимать за свой счёт однокомнатную квартиру.

Женщина не раз обращалась в разные инстанции, но это ни к чему не привело.

В Следственном управлении СК России по Ставропольскому краю уже начали процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Александру Перепелицыну доложить о её результатах. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате СКР.

