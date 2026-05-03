Глава Железноводска объяснил задумку праздничного оформления города

Вертикальная компоновка слова снизу вверх - часть федерального брендбука. Фото: канал МАХ Евгения Бакулина

Некоторые жители и гости Железноводска обратили внимание на праздничное оформление улиц к 9 Мая и задались вопросом: почему на флагах слово «ПОБЕДА» расположено снизу вверх? Может, перепутали?

Глава города Евгений Бакулин объяснил: так задумано специально. И это не местная ошибка, а единый федеральный стандарт.

«Вертикальная компоновка слова снизу вверх - намеренный графический приём, часть фирменного стиля празднования Дня Победы, разработанного на федеральном уровне», - написал Бакулин в своих соцсетях.

Логика проста: взгляд естественным образом движется снизу вверх. Это создаёт ощущение подъёма, торжественности и силы. А если бы надпись шла сверху вниз, она как бы «падала», что противоречит смыслу Победы.

Бакулин отметил, что Железноводск - один из первых городов Кавминвод, который начал украшать улицы к 9 Мая, и сделал это строго по утверждённому образцу, как и положено городу-курорту федерального значения.

