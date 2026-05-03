Из аэропорта Нальчика теперь можно улететь в Сочи

Открыты регулярные рейсы Нальчик-Сочи-Нальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиасообщение между столицей Кабардино-Балкарии и главным курортом Краснодарского края восстановлено. Первый регулярный рейс по маршруту Нальчик – Сочи – Нальчик выполнила авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Полёты будут проходить два раза в неделю - по средам и субботам. В летнем расписании перевозчик запланировал использовать комфортабельные самолёты CRJ200, рассчитанные на 50 пассажиров.

Первым пассажиром, прошедшим регистрацию на рейс, стал житель Кемерово Атиг Ш. В Нальчик он летел в гости к родственникам. В честь возобновления регулярного сообщения аэропорт Сочи вручил ему подарок. А экипаж сфотографировался на память у лайнера.

Возобновление рейсов, как отметили в аэропорту Сочи, повысит транспортную доступность регионов и укрепит деловые и туристические связи.

