Сотрудники СКР нашли на Терском хребте в Ингушетии артефакты времён войны

В ходе раскопок нашли немало предметов военного времени. Фото: СУ СКР по РИ

В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии вместе с коллегами из других регионов вышли на поиски на Терском хребте. К ним присоединились члены поискового отряда «Малгобек» и воспитанники центра «Молодой патриот».

В ходе раскопок нашли немало предметов военного времени: гильзы, патроны, ручные лопаты советских бойцов и другие вещи, которые представляют историческую ценность.

Кроме того, участники экспедиции привели в порядок памятные места. Все найденные артефакты отправят в музеи следственных управлений, чьи сотрудники участвовали в поисковых работах.

