НовостиОбщество3 мая 2026 20:31

Ставропольцам могут простить долги по пеням за воду

Для этого нужно до конца мая погасить основной долг
Евгения ТОКАРЕВА
Чтобы списали пени, абонентам вначале нужно погасить основной долг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 9 Мая водоканал Ставропольского края запустил акцию для своих абонентов - физлиц. До 31 мая 2026 года компания готова списать пени за просрочку платежей, но при одном условии: нужно полностью погасить основной долг.

В акции участвуют услуги водоснабжения, водоотведения и установки общедомовых приборов учёта. Если долг уже дошёл до суда, тоже есть шанс: для участия нужно полностью оплатить задолженность по решению суда - основной долг, госпошлину и пени.

Как получить списание? После оплаты нужно подать заявление и приложить у нему документы об оплате. А оплатить задолженность можно как в личном кабинете или мобильном приложении, так и кассах филиалов ресурсоснабжающей организации.

