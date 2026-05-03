Ставропольцам могут простить долги по пеням за воду

Чтобы списали пени, абонентам вначале нужно погасить основной долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 9 Мая водоканал Ставропольского края запустил акцию для своих абонентов - физлиц. До 31 мая 2026 года компания готова списать пени за просрочку платежей, но при одном условии: нужно полностью погасить основной долг.

В акции участвуют услуги водоснабжения, водоотведения и установки общедомовых приборов учёта. Если долг уже дошёл до суда, тоже есть шанс: для участия нужно полностью оплатить задолженность по решению суда - основной долг, госпошлину и пени.

Как получить списание? После оплаты нужно подать заявление и приложить у нему документы об оплате. А оплатить задолженность можно как в личном кабинете или мобильном приложении, так и кассах филиалов ресурсоснабжающей организации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru