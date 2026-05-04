В доме в Железноводске завершили капремонт системы электроснабжения. Фото: фонд капремонта СК

В многоквартирном доме в Железноводске завершили капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения. Здание, построенное в 1966 году, находится на улице Ленина, 19А.

«Здание строилось под иную модель потребления – с минимальной нагрузкой и ограниченным набором бытовых приборов. Сегодня такие сети работают на пределе: перегрев, сбои и риск аварий становятся нормой», – рассказали в фонде капремонта Ставропольского края.

В ходе работ специалисты проложили новые кабельные каналы, установили современные щитовые и электроавтоматику. Также подрядчик оборудовал в подъездах освещение с датчиками движения и проложил новые кабели до индивидуальных щитков.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru