Свыше 700 детей из ЛНР отдохнут этим летом в лагерях Карачаево-Черкесии

Ребят ждут прогулки по заповедным тропам, спортивные и культурные мероприятия. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 700 детей из Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики смогут отдохнуть в живописных местах Карачаево-Черкесии. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Рашид Темрезов. В частности, 160 детей уже прибыли на отдых в курортный район Домбай, где для них созданы современные и безопасные условия в двух детских лагерях.

Для юных гостей подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя оздоровление, активный отдых и знакомство с природой и достопримечательностями региона. В рамках этой программы дети смогут участвовать в пеших маршрутах по заповедным тропам, а также в творческих мастер-классах, культурных и спортивных мероприятиях. Власти региона постараются окружить каждого ребенка вниманием и заботой, дать возможность восстановить силы, укрепить здоровье и получить новые яркие впечатления.

Между тем, в 2026 году в Карачаево-Черкесии планируется отдых 750 детей из ЛНР, что подчеркивает важность подобных инициатив для укрепления дружеских связей и поддержки молодежи.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru