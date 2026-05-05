Жителей Ставрополья предупредили об ограничениях связи с 5 по 9 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня Победы и в сам праздник жители Ставрополья могут столкнуться с ограничениями в работе интернета и получении СМС. Об этом предупредил один из банков в своем мобильном приложении. Уведомление появилось на главной странице и касается периода с 5 по 9 мая. Информации от операторов связи пока не поступало.

Ограничения связаны с усилением мер безопасности в канун празднования Дня Победы и 9 мая, когда по всей стране проходят массовые праздничные мероприятия.

Ранее власти уже сообщали о мерах безопасности и перекрытиях дорог в центре Ставрополя. Ограничения движения транспорта вводятся поэтапно: 2, 5 и 7 мая с 6:00 до полуночи. Самое масштабное перекрытие запланировано на 7 мая с 8:00 до 14:00 – проезд закроют на нескольких центральных улицах. На это время приостановят работу троллейбусных маршрутов №1, 2, 4 и 9.

«Каждое запланированное событие должно согласовываться с правоохранительными органами, без наличия такого согласования оно не состоится. Мы должны быть готовы и к тому, что в случае объявления беспилотной опасности программа мероприятий может измениться. Безопасность наших земляков остается на первом месте!» – рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru