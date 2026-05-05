Более 1800 поздравлений с 9 Мая от президента доставят ветеранам на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на Ставрополье доставят персональные поздравления от президента России Владимира Путина. Всего в регионе адресатам направят свыше 1800 таких писем.

В каждом конверте находится именная открытка, подписанная Владимиром Путиным, с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы. По всей стране в период со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 подобных посланий.

При необходимости сотрудники почтовой службы уточняют актуальный адрес проживания и перенаправляют письмо. Если получателя нет дома (например, он на даче или на лечении), открытку сохранят в ближайшем отделении в течение месяца.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru