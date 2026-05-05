В Ставрополе обновили 900 квадратных метров тротуара по улице Советской. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе привели в порядок сразу несколько пешеходных зон и дорожных участков. Самый крупный объект – тротуар на улице Советской, где обновили более 900 квадратных метров покрытия и обустроили парковочные карманы.

На улице Советской работы велись на отрезке от улицы Булкина до проспекта Октябрьской Революции. Это оживленный участок, где ежедневно проходит много людей. Вместе с пешеходной зоной привели в порядок и парковочные места рядом.

Еще один объект – улица Черняховского, где движение пешеходов также очень интенсивное. Здесь отремонтировали оба тротуара на участке от Серова до Пономарева. Кроме того, обновили само дорожное полотно, привели в порядок газоны, нанесли свежую дорожную разметку, возле пешеходных переходов установили поручни.

В порядок также привели тротуары на пяти улицах: имени Назара Енина, Тельмана, 8 Марта, Пушкина и проспекте Кулакова.

«Параллельно по всему городу специалисты продолжают ямочный ремонт», – добавил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

