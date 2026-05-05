Отец и сын на Ставрополье получили сроки за аферу с сельхозсубсидией. Фото: УФСБ России по СК

В Буденновске на Ставрополье суд вынес приговор отцу и сыну, которые провернули аферу с сельхозсубсидией. Они оформили документы с ложными данными и получили из бюджета более 1,7 млн рублей. Мужчины занимали руководящие должности в сельхозорганизации – один был председателем, второй исполнительным директором.

Схема оказалась довольно простой. Они приобрели подержанное оборудование – часть техники была выпущена еще в 1991 году. Однако в документах указали, что оно якобы произведено в 2022 году. С этими бумагами они обратились в краевой минсельхоз за субсидией на возмещение затрат. В результате предприятие получило более 1,7 млн рублей.

«На основании сфальсифицированной документации предприятию из краевого бюджета выделена субсидия в размере более 1,7 млн рублей», – уточнили в прокуратуре СК.

Нарушение выявили сотрудники ФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Суд признал обоих виновными. Отцу назначили два года и девять месяцев лишения свободы условно, сыну – три года условно. Кроме того, по требованию прокуратуры причиненный ущерб полностью возмещен.

«Исковые требования о взыскании с них в пользу минсельхоза СК подлежащих возврату средств субсидий в размере 1 707 882 рублей удовлетворены в полном объеме», – добавили в УФСБ России по СК.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru