Стали известны самые высокооплачиваемые главврачи на Ставрополье

Минздрав Ставропольского края опубликовал сведения о доходах руководителей государственных медицинских учреждений по итогам 2025 года. Самая высокая зарплата оказалась у главврача Ставропольского краевого клинического перинатального центра №1 Натальи Зубенко – в среднем 295 тысяч рублей в месяц.

На втором месте – Одиссей Хаджиев, который возглавляет больницу скорой помощи Ставрополя, с зарплатой в 288 тысяч рублей. Третью строчку заняла Наталия Звягинцева (280,5 тысячи). Меньше всего среди главврачей официально зарабатывала бывшая руководитель Степновской райбольницы Елена Швецова – 75 тысяч рублей.

Главврач Благодарненской районной больницы Роман Алексеев получал 109 388 рублей, Василий Ангилов из Ессентукской городской клинической больницы – 130 245 рублей, а Вадим Беляйкин из Кочубеевской районной больницы – 181 188 рублей. Все цифры – среднемесячные, они включают оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты.

