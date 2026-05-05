Подпольную лабораторию по производству наркотиков ликвидировали на Ставрополье. Фото: УФСБ России по СК

Подпольную лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Михайловске на Ставрополье. Мужчины организовали в частном доме место, где изготавливали синтетические наркотики в особо крупных объемах. Готовую продукцию они собирались сбывать через тайники-закладки.

Незаконную деятельность двоих местных жителей пресекли сотрудники регионального УФСБ. В ходе оперативных мероприятий в помещении нашли полный набор для химического синтеза: колбы, канистры, другие емкости и жидкости, а также реактивы. Общий вес изъятого готового наркотика превысил 3,8 килограмма.

Фигурантов задержали и заключили под стражу.

«На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ», – рассказали в УФСБ России по СК.

Сейчас следователи продолжают расследование и сбор доказательств.

