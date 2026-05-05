Редкие краснокнижные пионы зацвели на Ставрополье. Фото: минприроды СК

На Ставрополье зацвел пион узколистный. Эти алые цветы уже украсили степи и склоны, но срывать их нельзя – за это грозит серьезный штраф. Как сообщили в краевом минприроды, речь идет о реликтовом растении, занесенном в Красную книгу России.

В народе его называют «лохмачами» – из-за необычной листвы, рассеченной на тонкие нитевидные доли. Во время цветения цветов луговые степи и меловые склоны буквально усыпаны красными пятнами.

«Цветение пионов – долгожданное событие, похожее на вспышку красных огней, которыми усеяны луговые степи и меловые склоны», – поделились в ведомстве.

Больше всего таких «огоньков» сейчас можно увидеть на заповедных территориях Ставропольской возвышенности и Кавказских Минеральных Вод.

При этом специалисты напоминают – растение находится под охраной. За его сбор предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф может достигать миллиона рублей.

