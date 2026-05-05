Стаю бездомных собак заметили у здания мэрии и правительства в Кемерове

Жители Кемерова вновь пожаловались на бродячих собак в самом центре города. Животные свободно гуляют на площади Советов – прямо рядом с административными зданиями. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

По словам местной жительницы, она заметила нескольких крупных собак неподалеку от детских площадок и других общественных мест.

«Опять бездомные собаки прямо в центре, довольно крупные. С моей больной ногой даже не знаю, смогла бы от них отбиться в случае нападения или нет», – рассказала женщина.

Судя по кадрам, животные спокойно перемещаются по площади, не проявляя страха перед людьми. Их видели рядом с туалетами, детскими зонами и даже около поста охраны. Особое беспокойство у горожан вызывает то, что собаки находятся под окнами мэрии и областного правительства.

Это уже не первый случай. Осенью прошлого года стая бездомных животных также обосновалась на площади Советов.

