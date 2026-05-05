На Ставрополье начали ремонт трассы, связывающей два округа. Фото: миндор СК

В Ставропольском крае начался ремонт участка дороги «Урожайное – Турксад – Арзгир». Работы уже идут и охватывают около шести километров трассы. Выбранный участок перестал справляться с возросшей нагрузкой и больше не соответствовал нормативам.

Сейчас дорожники проводят комплексный ремонт. В него входит частичная замена основания, укладка выравнивающего слоя, обновление покрытия, укрепление обочин и установка элементов безопасности.

«Дорога является важной артерией, связывающей округа и обеспечивающей транспортное сообщение с Республикой Калмыкия», – сообщили в миндоре СК.

Трасса соединяет Левокумский и Арзгирский округа и играет значимую роль для жителей близлежащих населенных пунктов. В прошлом году уже отремонтировали другой участок этой дороги протяженностью пять километров.

Всего до конца года в регионе планируют привести в порядок 77 километров дорог регионального значения.

