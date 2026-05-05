Тысячный детский хор выступит в Ставрополе 9 мая. Фото: архив минкультуры СК

Тысячный детский хор выступит в Ставрополе в День Победы. 9 мая на Крепостной горе соберутся сотни юных артистов, чтобы вместе исполнить песни, знакомые каждому.

Хор «Поющая юность Ставрополья» подготовил программу из композиций военных лет, а также современных песен, в том числе в поддержку российской армии. Среди них – песня «Русский солдат».

«Я пою в тысячном хоре с 2021 года и каждый раз с замиранием сердца жду нового выступления. Для меня это огромная честь и радость – быть частью такого большого события!» – рассказала участница коллектива Алина Мкртчян.

Сам коллектив появился в 2015 году по инициативе губернатора края. С тех пор он стал частью празднования Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в этом году парад Победы в Ставрополе пройдет без военной техники. По словам губернатора Владимира Владимирова, это необходимая мера, «продиктованная текущей обстановкой». Сам парад при этом проведут с участием военнослужащих, силовых ведомств и казаков.

При этом в программе сохранятся выступления, выставки, полевая кухня и акция «Бессмертный полк».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru