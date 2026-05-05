Более 100 ставропольцев пострадали от укусов клещей за неделю

На Ставрополье продолжается сезон активности клещей – только за одну неделю к медикам обратились 118 человек после укусов. С начала года таких случаев уже больше шестисот. Речь идет об иксодовых клещах – они могут переносить опасные инфекции, включая Крымскую геморрагическую лихорадку и клещевой боррелиоз.

На сегодняшний день в крае уже зарегистрирован один случай заболевания боррелиозом.

«В целях снижения заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются иксодовые клещи, в крае организовано проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий», – поделились в управлении Роспотребнадзора по СК.

Уже обработано более 780 гектаров природных территорий. Кроме того, ветеринарные службы обработали против клещей десятки тысяч животных – более 98 тысяч голов крупного рогатого скота и более 109 тысяч мелкого.

Жителям напоминают о мерах безопасности: при выходе на природу стоит надевать закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и домашних животных. Если клещ все же присосался, необходимо обратиться в медицинское учреждение. После укуса за состоянием человека наблюдают в течение двух недель.

