Российский банк переосмысливает классику мировой литературы

ВТБ продолжает свое продвижение, основанное на известных произведениях мировой литературы. Первой работой стала адаптация повести Артура Конан Дойля «Шерлок Холмс. Знак четырех».

Проект продолжает традицию банка обращаться к классическим произведениям, но теперь фокус смещается с русской литературы на мировую. В новой версии известной истории создатели предлагают альтернативный, счастливый финал событий.

Над созданием ролика работала профессиональная команда:

Режиссёр-постановщик — Яна Завьялова

Оператор-постановщик — Игорь Гринякин

В главных ролях:

Артём Ткаченко (Шерлок Холмс)

Станислав Беляев (Доктор Ватсон)

Екатерина Ильина (Мэри Мортсен)

Примечательно, что в съёмках принял участие представитель банка — член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По словам создателей проекта, классическая литература остаётся актуальной в современном мире, помогая людям лучше понимать себя и происходящие события. В новой рекламной кампании банк стремится показать универсальность классических сюжетов и их связь с современностью.

Проект представляет собой попытку соединить культурное наследие с современными реалиями через призму рекламного повествования.