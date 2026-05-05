В Ставрополе 6 мая откроют обновленную Стену памяти. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе готовятся к открытию обновленной Стены памяти. Мероприятие пройдет 6 мая в 17:00 на Аллее Славы в парке Победы. Экспозиция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Стене памяти уже собрано более 12 тысяч фотографий – это лица участников войны, чью историю сохраняют сами жители города.

«Стена Памяти – это живая история, которую год за годом создают сами ставропольцы», – рассказали в администрации Ставрополя.

Жителей и гостей краевой столицы приглашают прийти на открытие и почтить память защитников Родины. Впервые Стена памяти появилась в Ставрополе в 2015 году, к 70-летию Победы. С тех пор проект ежегодно пополняется новыми фотографиями.

