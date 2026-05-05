Ставрополье стало одним из регионов всероссийской акции зажжения Вечных огней

Фото: пресс-службы губернатора СК.

Ставропольский край стал участником Всероссийской акции «Храним Огонь Победы», в рамках которой состоялась церемония одновременного зажжения Вечных огней в 12 регионах страны в память о павших воинах Великой Отечественной войны. Новые Вечные огни были зажжены от частицы Вечного огня на Мамаевом кургане.

На Ставрополье огонь был зажжен в селе Ростовановском Курского округа. В церемонии зажжения принял участие губернатор Владимир Владимиров.

В режиме телемоста участников памятного мероприятия поприветствовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня, зажигая Вечные огни в разных городах нашей страны, мы еще раз тем самым подтверждаем преемственность поколений, неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда и наших сегодняшних героев. Пусть этот Вечный огонь станет символом нашей священной памяти. Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу , исторической правде и справедливости», – сказал Дмитрий Медведев.

Между тем, только за прошлый год на Ставрополье зажглось 11 новых Вечных огней. В этом году их станет еще больше.

«Вечный огонь – это не просто символ. Это живая связь поколений. На Ставрополье уже 180 таких мест. Это 180 «точек памяти», куда приходят целыми семьями. Приятно видеть, как родители приводят сюда детей, как школьники стоят в почетном карауле. Это значит, что подвиг наших дедов не забыт, он живет в наших сердцах. Мы стараемся сделать так, чтобы в каждом уголке нашего края была такая частица вечной памяти», – сказал Владимир Владимиров.

danil.yurkov@phkp.ru