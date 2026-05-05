Защита осужденного экс-главы УГИБДД Ставрополья намерена снова подать кассацию

Сразу же после приговора Сафонов подал апелляцию. Фото: пресс-служба судов КЧР

Адвокат осужденного Алексея Сафонова – бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю – сообщил о планах обжаловать последнее решение Верховного суда Карачаево-Черкесии, которое оставило в силе приговор Черкесского городского суда после повторного рассмотрения апелляции. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, Сафонов был осуждён на 20 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и получение взяток.

По словам защитника Александра Дудина, окончательное решение о подаче кассационной жалобы будет принято после получения на руки мотивировочной части вынесенного сегодня апелляционного определения. Ранее Пятый кассационный суд отменил предыдущее апелляционное решение и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Год назад Сафонов был признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, участники которого получили взятки на сумму более 21,8 млн рублей. За эти деньги водителям грузовиков позволяли перевозить грузы с нарушениями. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы, штраф 100 млн рублей, год ограничения свободы, а также лишил звания полковника полиции и запретил занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет. Кроме того, у Сафонова конфисковали имущество на сумму свыше 21,8 млн рублей. Сам осуждённый свою вину не признал.

