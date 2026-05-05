Более 250 человек прошли по местам боевой славы в Кабардино-Балкарии

Колонна останавливалась возле мест захоронений и памятников погибшим воинам, чтобы возложить цветы и почтить память погибших героев минутой молчания Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики состоялся памятный поход по местам боевой славы, собравший свыше 250 участников. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, мероприятие прошло накануне и в честь Дня Победы.

Участники шествия, среди которых были представители власти, депутаты, труженики тыла, дети войны, общественность, школьники, студенты и журналисты, останавливались у памятников и захоронений погибших воинов. В каждом месте колонна возлагала цветы и минутой молчания чествовала память героев.

У обелисков прошли торжественные митинги, где выступили представители старшего поколения. Прозвучали стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, а также воспоминания о подвиге советского народа, освободившего весь мир от фашистской чумы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru