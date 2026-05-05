В Дагестане из-за укусов клещей пострадали 139 человек, половина из них – дети

С начала сезона активности клещей в Дагестане за медицинской помощью обратились 139 человек, среди которых 71 ребёнок. Это данные по состоянию на 30 апреля. При этом, по данным республиканского Роспотребнадзора, ни одного случая заражения инфекциями, в том числе Крымской геморрагической лихорадкой, в регионе не зафиксировано.

Укусы клещей были зарегистрированы на 23 административных территориях республики. В ведомстве также сообщили, что республиканское ветеринарное управление уже приступило к акарицидной обработке крупного и мелкого рогатого скота.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье за неделю от укусов клещей пострадали более 100 человек. В регионе зафиксирован первый случай боррелиоза.

