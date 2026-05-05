Пропавшего пять дней назад подростка в синих галошах разыскивают на Ставрополье

17-летний житель посёлка Краснозоринского ушёл из дома 1 мая 2026 года

В Новоалександровском округе объявлен розыск пропавшего подростка 2008 года рождения. 17-летний житель посёлка Краснозоринского ушёл из дома 1 мая 2026 года, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. О поисках сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным полиции, молодой человек был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны, красную толстовку и синие галоши. Приметы: рост около 175 см, на вид 16–17 лет, волосы тёмно-русые, худощавого телосложения, .

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сразу же сообщить в дежурную часть отдела МВД России «Новоалександровский» по телефонам: 8(86544) 6-31-02 или 02 (102 с мобильного).

Напомним, ранее сообщалось о поисках в горах Карачаево-Черкесиси двух туристок. Спасатели готовят к утру 6 мая вертолет для облета территории их маршрута. Девушки с 25 мая решили добраться к местной достопримечательности – озеру Любви. Оно находится в семи километрах от Архыза в КЧР.

