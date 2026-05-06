Канатная дорога в Кисловодске снова заработала Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Канатная дорога в Кисловодске снова заработала. Она приостанавливала свою работу 4 мая из-за сильного ветра. В общей сложности достопримечательность не работала два дня.

Нижняя станция принимает посетителей с 10:00 до 16:30, последний подъем – в 16:30. Верхняя станция работает с 10:00 до 17:00, последний спуск начинается в 17:00. При этом по понедельникам маршрут будет закрыт для технического обслуживания.

«Это один из самых любимых маршрутов у жителей и гостей курорта, с которого открываются красивые виды на парк и город. Приглашаю кисловодчан и гостей посетить канатную дорогу и насладиться чудесными видами Кисловодска», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru