Соты, сайты и пакеты: как знакомые слова помогают улучшать качество связи на Ставрополье

За стабильной связью, к которой мы все привыкли, стоит работа инженеров-профессионалов, которая продолжается ежедневно. Фото: Билайн

Иногда можно услышать такие необычные фразы: «Чтобы клиент мог передать пакет в новом жилом комплексе, сначала нужно сервировать его двор» или «От просмотра большого количества видео забились соты. Пора делать на крыше гаража новый сайт».

Это значит, что рядом инженеры связи, работа которых – постоянно развивать мобильную сеть. Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.

Сервировать район

Прежде чем в новом районе появится стабильная связь, его нужно «сервировать» — как стол перед большим праздником. Так, Билайн обеспечивает стабильной и быстрой связью районы города, стадионы, горнолыжные курорты или даже горы и острова.

Например, оператор сервировал федеральную трассу «Кавказ» от Ставрополя до Дербента. В результате Билайн занял первое место по итогам исследования компании DMTEL. У Билайна здесь лучшее покрытие LTE-сети и высокое качество соединения при использовании мобильного интернета и голосовой связи.

Запустить станцию

Базовая станция – это как пересадочный пункт. Но вместо транспортных средств через него проходит трафик клиентов: фото, видео, музыка и другой контент. Расположение базовой станции имеет значение. Если она слишком далеко от пользователя или переполнена «пассажирами», пользоваться ей так же неудобно, как и обычной станцией железной дороги или метро.

Поэтому Билайн постоянно увеличивает их количество – в 2025 году по всей России специалисты ввели в эксплуатацию более 37 тысяч. Это позволяет еще быстрее «уехать» в любую точку интернета.

«В прошлом году на Ставрополье в среднем ежедневно, без выходных и праздников, мы запускали по 6 базовых станций, то есть каждые 4 часа в эфир выходила новая базовая станция. За стабильной связью, к которой мы все привыкли, стоит работа инженеров-профессионалов, которая продолжается ежедневно. День связи — хороший повод напомнить об этом, — отмечает директор Ставропольского отделения Билайна Анатолий Загорулько.

Полную версию «технословаря» читайте здесь.

Реклама, ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2W5zFH7JBof