Ключи от новых квартир в Кабардино-Балкарии получили 38 детей-сирот

Жилищная программа практически полностью финансируется за счет республиканского бюджета.

В Кабардино-Балкарии торжественно вручили ключи от 38 новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в соцсетях.

По словам Кокова, в регионе удалось существенно увеличить финансирование на обеспечение жильём этой категории граждан. На период с 2026 по 2028 годы из бюджета выделено 995,8 млн рублей, из которых 442,7 млн рублей предусмотрено на текущий год.

В 2026 году жильём планируется обеспечить не более 190 человек. Для ускорения и упрощения процедуры с ноября прошлого года в КБР внедрена собственная система жилищных свидетельств. Благодаря ей только с начала года 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли получить собственное жильё.

Глава республики особо отметил, что данная жилищная программа финансируется преимущественно за счёт средств республиканского бюджета.

