Самое большое в России плодохранилище откроется на Ставрополье в этом году

Новый центр кардинально изменит ситуацию на рынке свежих фруктов.

В Невинномысске близится к завершению реализация уникального для России инвестиционного проекта. На недавнем совещании губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с инвестором сроки завершения строительства многофункционального оптово-распределительного центра, который станет крупнейшим плодохранилищем в стране. Ожидается, что объект будет введён в эксплуатацию до конца текущего года.

Проект предусматривает создание хранилища, способного одновременно вмещать более 30 тысяч тонн фруктов, что делает его самым крупным в России. Запуск центра обеспечит 600 новых рабочих мест для жителей Невинномысска и всего края. Особое внимание уделяется экологичности: объект будет функционировать на основе возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, а также использовать современные технологии охлаждения с минимальным углеродным следом.

Ожидается, что открытие центра значительно изменит рынок свежих фруктов в Ставрополье. Жители региона смогут круглый год приобретать экологически чистые яблоки, груши и косточковые фрукты, такие как вишня, слива и абрикосы, произведённые на месте. Кроме того, проект позволит увеличить экспортные поставки фруктов в другие регионы России.

Владимир Владимиров также отметил, что проект не только обеспечит налоговые поступления в бюджет, но и станет стимулом для развития прилегающих территорий и сельскохозяйственной кооперации. Запуск плодохранилища решит проблему сезонного хранения урожая, что позволит фермерам продавать свою продукцию по более выгодным ценам в любое время года.

