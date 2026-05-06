Госнаграды вручили родственникам погибших участников СВО в Кабардино-Балкарии

Семьям бойцов обещали оказывать всестороннюю поддержку.

В преддверии Дня Победы в городе Баксан и Баксанском районе Кабардино-Балкарии родственникам семерых погибших участников специальной военной операции были вручены государственные награды. Так, в Баксанском районе ордена Мужества посмертно получили Андрей Подгорный, Асланбек Шогенов и Мурат Лиев, а Аскер Шибзухов был отмечен медалью за боевые отличия. Медаль Суворова вручили родным Тимура Шихалахова.

На встрече присутствовали родственники, представители власти и военкомата, которые пообещали оказывать семьям всестороннюю поддержку.

В самом городе Баксане также прошли церемонии вручения наград. Орденами Мужества посмертно были награждены Руслан Нагоев и Ахмед Теуважуков, а Ислам Сижажев получил медаль Жукова.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru