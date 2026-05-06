Последний звонок прозвенит на Ставрополье для более 300 тысяч выпускников

В день праздничных мероприятий в школах организуют дежурства.

В Ставропольском крае активно готовятся к проведению последних школьных звонков, при этом особое внимание уделяется вопросам безопасности. В образовательных учреждениях проходят инструктажи для сотрудников, на которых обсуждаются правила поведения в чрезвычайных ситуациях и меры по обеспечению антитеррористической защищённости.

В день проведения мероприятий, 26 мая, на территориях всех школ края будет организовано дежурство, чтобы обеспечить порядок и безопасность. По информации министерства образования региона, последний звонок в этом году прозвенит для 30 тысяч выпускников 9-х классов и 11 тысяч одиннадцатиклассников.

Всего в торжественных линейках примут участие более 300 тысяч школьников. В ведомстве отмечают, что все мероприятия организованы с учётом необходимых мер безопасности, чтобы праздник прошёл спокойно и без происшествий.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru