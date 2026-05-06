В парке Победы Ставрополя открыли Стену памяти «Народная Победа»

Стена памяти стала одной из главных патриотических традиций Ставрополя. Фото: администрация Ставрополя

В парке Победы Ставрополя сегодня состоялось открытие обновлённой стены памяти «Народная Победа», на которой теперь размещено свыше 12 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. В этом году экспозиция стала больше на 200 новых снимков, сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, стена памяти стала одной из ключевых патриотических традиций города.

«В этом году к экспозиции добавили ещё 208 фотографий, все они были переданы горожанами в музей «Память» из личных архивов», – сказал он.

Жители и гости краевого центра смогут посетить стену памяти до 12 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Ставрополье стало одним из 12 регионов всероссийской акции зажжения Вечных огней от частицы Вечного огня на Мамаевом кургане. В режиме телемоста участников памятного мероприятия поприветствовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

