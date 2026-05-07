Ставропольскому пенсионеру вернут украденные мошенниками деньги

Мужчина думал, что защищает свои накопления и перевёл аферистам 1,85 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионеру из Пятигорска вернут 1,85 млн рублей, которые он два года назад перевёл мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В августе 2024 года пожилому мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что на его имущество якобы покушаются злоумышленники. Чтобы «спасти» накопления, пенсионер перевёл все свои деньги, а это один миллион 850 тысяч рублей, на указанный мошенником счёт.

Когда пенсионер понял, что его обманули, прокуратура провела проверку и добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что средства поступили на счёт 20-летнего жителя республики Марий Эл.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании всей суммы как неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования, и теперь деньги должны быть возвращены пенсионеру. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения суда.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru