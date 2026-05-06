Православная выставка памяти 14 Святых РПЦ открылась в Невинномысске

Экспозиция выставки собрала редкие и ценные документы из фондов федеральных и региональных архивов. Фото: пресс-службы администрации Невинномысска.

В Невинномысске состоялась презентация историко-документальной выставки «Собор святых Ставропольской митрополии», организованной архивным отделом городской администрации совместно с настоятелем местных церквей, протоиереем Иоанном Моздором.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, экспозиция объединила редкие и ценные документы из федеральных и региональных архивов, а также из личных и церковных собраний. В подготовке выставки приняли участие государственный архив Ставропольского края, архивный отдел администрации Невинномысска, Ставропольская и Невинномысская епархия, а также Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Благодаря такому многообразию источников выставка стала значимым историко-культурным событием, раскрывающим малоизвестные страницы прошлого.

Основу экспозиции составляют судьбы четырнадцати святых Русской Православной Церкви, чья жизнь и служение были связаны с территорией современной Ставропольской епархии. Посетители могут познакомиться с уникальными документами, рассказывающими о жизни, христианском подвиге и духовном наследии этих людей – от благоверного князя Михаила Тверского до новомучеников XX века, пострадавших за веру в годы гонений.

Отдельное внимание уделено материалам, посвящённым сложным взаимоотношениям церкви и государства на протяжении веков. Документы повествуют о роли духовенства в поддержании народного духа в разные эпохи, о трагических страницах антирелигиозной политики и о возрождении православия на Ставрополье.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru