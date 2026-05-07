В Минводах определили подрядчика для капремонта семи МКД. Фото: фонд капремонта СК

В Минеральных Водах в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта семи многоквартирных домов. Здания построены в 1970-х годах. Общая стоимость ремонта составит более 48,7 млн рублей.

«Дома этой эпохи проектировались под совсем другой уровень потребления. Сегодня многие из этих зданий работают на пределе ресурса», – рассказали в фонде капремонта Ставропольского края.

Подрядчику предстоит отремонтировать десять конструктивных элементов – три фасада, две крыши и пять внутридомовых инженерных сетей, включая электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Кроме того, на все работы предусмотрена пятилетняя гарантия.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru