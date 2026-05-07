На Ставрополье фиктивные студенты-иностранцы получали визы через частный вуз. Фото: УФСБ России по СК

На Ставрополье расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следствия, с 2021 года по январь 2026 года трое сотрудников одного из частных образовательных учреждений в Ессентуках вместе с двумя бывшими иностранными студентами наладили канал по легализации выходцев из-за рубежа.

Иностранцы получали учебные визы, но фактически занятия не посещали, а сразу приступали к работе на территории края и соседних регионов.

Бывшие студенты подыскивали соотечественников, которые хотели легализоваться в России. За услугу брали от 15 до 20 тысяч рублей. Сотрудницы института заключали с иностранцами учебные договоры, готовили документы для получения виз и помогали сдавать сессии за деньги. При этом сами «студенты» на лекциях не появлялись. Оплату за сессии вносили в кассу через посредников.

«Получив разрешительные документы, иностранцы приступали к осуществлению трудовой деятельности на территории Ставропольского края и соседних регионов», – сообщили в УФСБ России по СК.

Оперативники УФСБ совместно с информацией от УВМ ГУ МВД пресекли незаконную деятельность. На конец 2025 года в учебном заведении числилось больше 350 иностранцев. Сколько именно из них были легализованы незаконно – сейчас выясняется.

При обысках в квартирах фигурантов и в самом вузе изъяли договоры, бланки соглашений, чеки, списки иностранцев, личные дела и носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

«Расследование уголовного дела продолжается. Трое фигурантов заключены под стражу, еще одна находится под домашним арестом», – добавили в ГУ МВД России по СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru