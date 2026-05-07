Жителей и гостей Дагестана предупредили, что 7 и 9 мая 2026 года в республике ожидаются перебои с мобильным интернетом.

«Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Они направлены на обеспечение безопасности», – предупредили в министерстве цифрового развития республики и попросили с пониманием отнестись к возможным временным перебоям (даже с «белым списком» сайтов). СМС-сообщения также могут приходить с задержкой. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.

Кстати, с 5 мая аналогичные меры приняли в Ставропольском крае. Проблемы со связью продлятся до 9 мая включительно. Из других мер безопасности – парад без военной техники и масштабное ограничение движения.