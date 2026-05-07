Перед майскими праздниками в Ставрополе пройдут продуктовые ярмарки

В ближайшие дни в Ставрополе развернутся праздничные ярмарки, где жители и гости города смогут купить свежие продукты от местных фермеров и производителей – от мяса и рыбы до овощей, фруктов, меда и орехов. Торговые площадки будут работать 8, 9 и 10 мая.

8 мая покупателей ждут две ярмарки: с утра – на улице Ломоносова, 25, а вечером с 16:00 до 21:00 – на улице Доваторцев, 13. 9 мая торговля развернется на улице Васильева, 35/1. Здесь можно будет найти молодую зелень, сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, мёд, сухофрукты, орехи, а также сливочное и растительное масло.

Основным событием станет ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Весна Победы», которая пройдет 10 мая на площади 200-летия с 9 часов утра. Организаторы обещают выступления творческих коллективов, а также угощение – настоящую солдатскую кашу по традиционному рецепту и горячий чай.

«Приходите 10 мая на площадь 200-летия Ставрополя всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу настоящего праздника», – пригласил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Также 7 мая ярмарки выходного дня уже открылись по адресам: улица Пригородная, 215/1, и улица Доваторцев, 50/1.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru