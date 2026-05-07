КИФ-2026 в Минводах собрал около 4700 участников из 30 стран

В Минеральных Водах завершился Кавказский инвестиционный форум-2026. За несколько дней работы на площадке подписали более 60 соглашений на общую сумму около 400 млрд рублей. Форум собрал около 4700 участников из 30 стран.

Главной темой КИФ-2026 стало «Расширяя горизонты возможностей». В деловой программе прошло более 100 мероприятий с участием 440 спикеров. На форуме обсуждали развитие туризма, транспорта, энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса, банковской сферы и международного сотрудничества.

Одним из главных событий стало заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что интерес инвесторов к СКФО продолжает расти. По его словам, объем вложений в экономику округа за прошлый год увеличился на 10% и приблизился к 1,5 трлн рублей.

Выставка форума объединила 123 стенда регионов Северного Кавказа, Юга России и иностранных участников. Свои проекты представил и Ставропольский край. Центральной площадкой стал стенд института развития «Кавказ.РФ», где показали курорт «Мамисон».

В рамках форума также прошли молодежный день для предпринимателей, культурная программа, спортивные турниры и проект «Душа России. Юг». Гости могли посетить музеи Ставрополья и площадку «ВиноГрад», посвященную российскому виноделию

Организатором форума выступил фонд Росконгресс при поддержке правительства России, Минэкономразвития РФ и правительства Ставропольского края.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru