Прокуратура на Ставрополье потребовала очистить Отказненское водохранилище. Фото: прокуратура СК

Ставропольская прокуратура добилась через суд решения об очистке Отказненского водохранилища в Советском округе. Проверка показала, что объект эксплуатируется с нарушениями требований закона.

По данным надзорного ведомства, за время использования в чаше водохранилища накопилось большое количество наносов, а сам водоем оказался сильно заилен. Нарушения также выявили при эксплуатации дамб и берегоукреплений.

После проверки прокуратура направила иск в суд. Надзорное ведомство потребовало обязать организацию, которая отвечает за эксплуатацию объекта, устранить заиление чаши водохранилища. Суд поддержал требования прокуратуры в полном объеме.

«Исполнение судебного решения – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре СК.

