Самая спокойная тройня родилась на Ставрополье

Из перинатального центра выписалась первая тройня, рожденная на Ставрополье в 2026 году.

Новые жители краевого центра Амина, Ибрагим и Мухаммад три месяца после рождения находились в стационаре.

Сестра и два братика родились 11 марта на 35 неделе беременности с весом 1750, 1450 и 1190 граммов. Малышам пришлось пройти через все этапы выхаживания недоношенных детей.

«Такие дети требуют постоянного и тщательного наблюдения. На самых начальных этапах врачи следят за работой легких, внутримозговым кровообращением и проводят регулярные обследования. Особое внимание уделяется профилактике инфекций, кровоизлияний в мозг, ретинопатии недоношенных, хронической болезни легких и повреждений кишечника», – говорят врачи.

После стабилизации состояния, маловесных детей переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Здесь основной акцент делается на росте и питании.

Сегодня дети набрали нужный вес, окрепли и уехали домой в большую и дружную семью Магомедовых

Как говорит мама тройняшек Карина, сейчас самым распространенным вопросом в ее адрес является: «Есть ли кому помогать с детьми?». Женщина с гордостью отвечает, что бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети уже включились в процесс воспитания и всесторонней поддержки.

В Ставропольском краевом перинатальном центре №1 нынешняя тройня – 25 с начала основания медучреждения, и первая – в 2026 году. Кроме того, с начала года уже родилось 28 двоен, а с начала работы в 2016 году – 1117 двойняшек.

«Это самая спокойная тройня, которая у нас рождалась, хорошо отвечающая на лечение и кормление», - рассказала врач отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Людмила Силаева.