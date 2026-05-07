Отопление в Кисловодске отключат 12 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске приняли решение завершить отопительный сезон 12 мая. В этот день тепло перестанут подавать во все жилые дома и социальные учреждения, которые подключены к центральному отоплению. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

В этом году отопительный сезон в городе-курорте выдался долгим. Холода не хотели уходить, поэтому власти приняли решение продлить подачу тепла. Но теперь погода наладилась.

«С 12 мая начнем отключение тепла во всех жилых домах и социальных учреждениях, подключенных к центральному отоплению. Впереди устанавливается теплая погода, что позволяет отключить отопление в жилых домах и социальных объектах, которые подключены к центральному теплоснабжению», – рассказал Евгений Моисеев.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru